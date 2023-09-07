Джерело - The Athletic.
Колишній тренер Челсі та Брайтона Грем Поттер не очолить Ліон.
Про це повідомляє The Athletic.
Англійському фахівцю сподобалася зацікавленість до його кандидатури з боку французького клубу, але він відхилив їхню пропозицію.
48-річний спеціаліст не поспішає відновлювати тренерську кар'єру та продовжує оцінювати усі можливі варіанти працевлаштування.
Нагадаємо, Ліон орендував вінгера Нуаму.
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