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Поттер міг очолити Ліон

48-річний спеціаліст не поспішає відновлювати тренерську кар'єру
Сьогодні 19:19 194 0
Поттер міг очолити Ліон
Фото: Getty Images
#Ліон, #Челсі, #Грем Поттер

Джерело - The Athletic.

Колишній тренер Челсі та Брайтона Грем Поттер не очолить Ліон.

Про це повідомляє The Athletic.

Англійському фахівцю сподобалася зацікавленість до його кандидатури з боку французького клубу, але він відхилив їхню пропозицію.

48-річний спеціаліст не поспішає відновлювати тренерську кар'єру та продовжує оцінювати усі можливі варіанти працевлаштування.

Нагадаємо, Ліон орендував вінгера Нуаму.

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