48-річний спеціаліст не поспішає відновлювати тренерську кар'єру

Джерело - The Athletic.

Колишній тренер Челсі та Брайтона Грем Поттер не очолить Ліон.

Про це повідомляє The Athletic.

Англійському фахівцю сподобалася зацікавленість до його кандидатури з боку французького клубу, але він відхилив їхню пропозицію.

48-річний спеціаліст не поспішає відновлювати тренерську кар'єру та продовжує оцінювати усі можливі варіанти працевлаштування.

Нагадаємо, Ліон орендував вінгера Нуаму.

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