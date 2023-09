Дженоа підпише колишнього захисника Боруссії Дортмунд

Колишній захисник Боруссії Дортмунд Фаруку Сіссе перейде в Джено.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Контракт футболіста з німецьким клубом закінчився, наразі він є вільним агентом.

Його перехід в Дженоа має відбутись сьогодні.

Faroukou Cissé completes his move to Genoa today, as revealed this week



Deal set to be signed