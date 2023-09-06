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Дженоа підпише колишнього захисника Боруссії Дортмунд

Контракт футболіста з німецьким клубом закінчився
Сьогодні 18:37 184 0
Дженоа підпише колишнього захисника Боруссії Дортмунд
#Боруссія Дортмунд, #Дженоа, #Фаруку Сіссе

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Боруссії Дортмунд Фаруку Сіссе перейде в Джено.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Контракт футболіста з німецьким клубом закінчився, наразі він є вільним агентом.

Його перехід в Дженоа має відбутись сьогодні.

Нагадаємо, Маліновський - найгірший гравець старту Дженоа у матчі з Торіно.

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