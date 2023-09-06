Дженоа підпише колишнього захисника Боруссії Дортмунд

Джерело - Чемпіон.
Колишній захисник Боруссії Дортмунд Фаруку Сіссе перейде в Джено.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Контракт футболіста з німецьким клубом закінчився, наразі він є вільним агентом.
Його перехід в Дженоа має відбутись сьогодні.
Faroukou Cissé completes his move to Genoa today, as revealed this week 🇩🇪— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2023
Deal set to be signed ✍🏻🔴🔵 https://t.co/gnpaOfiev4
Нагадаємо, Маліновський - найгірший гравець старту Дженоа у матчі з Торіно.
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