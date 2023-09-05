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Довбик: Красніков одним з перших повірив у мене

Довбик прокоментував критичні вислови почесного президента дніпровського клубу Юрія Берези щодо Олександра Кучера та Євгена Краснікова
Сьогодні 13:45 234 0
Довбик: Красніков одним з перших повірив у мене
#СК Дніпро-1, #Артем Довбик, #Юрій Береза, #Євген Красніков, #Олександр Кучер

Джерело - sport-express.uа.

Колишній головний тренер та ексспортивний директор команди Олександр Кучер та Євген Красніков провели якісну роботу у СК Дніпро-1.

Про це розповів екснападник дніпрян Артем Довбик.

"Я можу говорити за себе. Так от, свого часу ще в Дніпро я прийшов саме тому, що допомагав Мирону Маркевичу комплектувати команду саме Євген Красніков. Я знав його ще тоді, коли він не побоявся мене запросити із Черкас у Металіст і навіть запропонував відразу не в юнацький склад, а в U-21. Красніков для мене – дуже важлива людина, тому що він один із перших, хто повірив у мене, побачив перспективу. 

Тепер щодо Олександра Кучера. Я мав можливість попрацювати у Дніпрі-1 з різними за стилем, баченням футболу, системою роботи тренерами. Кучер – хороший фахівець, який багато дав і команді, і мені особисто. Завдяки роботі з Олександром Миколайовичем і його штабом я побив власний рекорд результативності та привернув увагу закордонних клубів. Я чув багато хороших відгуків про те, як грав Дніпро-1. І я – не єдиний гравець, хто прогресував під керівництвом Кучера, вважаю, багато футболістів Дніпра-1 зараз варті уваги.

Актуально: Береза: З самого початку не вірив у Кучера і Краснікова

Красніков з Кучером – основні винуватці вильоту Дніпра-1 з єврокубків? Звичайно, ні. Вони – основні винуватці того, що Дніпро-1 вийшов у єврокубки. Ми опинилися в важкій ситуації з початком великої війни. Багато гравців пішло. Щоб швидко зібрати оновлену команду та компенсувати втрати, вони вдвох багато зробили. Ми ж це бачили, ми розуміли, що для нашої команди означали ті ж Джурасек, Ігнатенко, Чуже, Дубінчак, Кожокару. Вони пішли, замінити їх швидко було досягненням.

Вважаю, Красніков і Кучер привели дуже якісних футболістів - Бланко, Амаш і Пеглоу. Навпаки, для нас було дивно, що такі гравці погодилися приїхати грати в Україну під час війни.

До речі, я перепідписав контракт з Дніпром-1 не в останню чергу тому, що Красніков був у клубі. Я вже говорив, що давно з ним знайомий. Він обіцяв мені, що допоможе пройти сезон з хорошими результатами, ще покращити мій профайл і в підсумку перейти в одну з топ-5 ліг Європи. Все це виконано до останнього слова.

Я став найкращим бомбардиром чемпіонату України, отримав контракт у Ла Лізі. Весь цей час зі сторони Краснікова та Кучера була тільки підтримка – хороші поради, допомога в підготовці та розборі гри, - сказав Довбик.

Нагадаємо, іспанський тренер Веласкес міг очолити Дніпро-1.

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