Іспанський тренер Веласкес міг очолити Дніпро-1

Іспанський тренер Хуліо Веласкес міг очолити Дніпро-1.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Відверто вам скажу, що шукали іспанського тренера, дуже розраховували, що пройдуть Спартак Трнаву, залишаться в Ужгороді і як наслідок - якийсь іспанець приїде. Який? Як я розумію, там був достатньо хороший варіант. І навіть вже були узгоджені умови, щоб він приїхав в Ужгород. Це був не Гарсія, а інший іспанський тренер, який свого часу тренував у Прімері та навіть у Серії А.