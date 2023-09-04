Іспанський тренер Веласкес міг очолити Дніпро-1

Іспанський тренер Хуліо Веласкес міг очолити Дніпро-1.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
"Відверто вам скажу, що шукали іспанського тренера, дуже розраховували, що пройдуть Спартак Трнаву, залишаться в Ужгороді і як наслідок - якийсь іспанець приїде. Який? Як я розумію, там був достатньо хороший варіант. І навіть вже були узгоджені умови, щоб він приїхав в Ужгород. Це був не Гарсія, а інший іспанський тренер, який свого часу тренував у Прімері та навіть у Серії А.
Але називати прізвище я не буду. Але чого не буду? Прізвище у нього Веласкес. Наскільки я розумію, він міг приїхати у Дніпро-1. Але Дніпро-1 не вийшов у єврокубки. Керівництвом клубу було прийнято рішення про переїзд до Дніпра. Запросити туди іноземця практично нереально", - розповів Циганик.
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