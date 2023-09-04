Береза: З самого початку не вірив у Кучера і Краснікова

СК Дніпро-1 зробив помилку, коли призначив головним тренером Олександра Кучера.

Про це розповів почесний президент клубу Юрій Береза.

"На жаль, Андрій Анатолійович Русол помилився у виборі тренерського штабу. Будемо розбиратись, чому так вийшло. Я абсолютно довіряю Русолу, але вибір Кучера та Краснікова був пов'язаний лише з тим, що вони привели з собою футболістів Металіста, а Дніпру-1 тоді дуже не вистачало гравців.

Кучера і Краснікова ніхто не запрошував, вони прийшли самі, пообіцявши привести з собою гравців. Була повна безвихідь перед неповною безвихіддю. Начебто вони і врятували тоді Дніпро-1, але нам довелось грати за їхніми правилами", - відзначив Береза.