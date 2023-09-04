Головне
Швьонтек втратить статус першої ракетки світу, рейтинг очолить Сабаленка
Сьогодні 10:57 492
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023
Сьогодні 13:34 126
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки
Сьогодні 13:00 14323 1
Жирона з Довбиком та Циганковим здолали Лас-Пальмас: результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:59 1785
Торіно обіграло Дженоа з Маліновським, Емполі з Коваленком поступилося Ювентусу: результати матчів Серії А
Вчора 23:48 855
Рух та Металіст 1925 не визначили сильнішого: результати матчів УПЛ
Вчора 20:54 516
Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Манчестер Юнайтед: результати матчів АПЛ
Вчора 20:32 2229
Україна, Польща та країни Балтії бойкотували конгрес Європейської конфедерації волейболу
Вчора 19:52 12125
Визначилися всі чвертьфіналісти ЧС-2023
Вчора 19:17 2380 1
Кривбас розібрався з Колосом у 6 турі УПЛ
Вчора 18:57 532
Прямі трансляції

Береза: З самого початку не вірив у Кучера і Краснікова

Юрій Береза прокоментував призначення Олександра Кучера головним тренером команди
Сьогодні 13:23 151 0
Береза: З самого початку не вірив у Кучера і Краснікова
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Юрій Береза, #Євген Красніков, #Олександр Кучер

Джерело - ukrfootball.ua.

СК Дніпро-1 зробив помилку, коли призначив головним тренером Олександра Кучера.

Про це розповів почесний президент клубу Юрій Береза.

"На жаль, Андрій Анатолійович Русол помилився у виборі тренерського штабу. Будемо розбиратись, чому так вийшло. Я абсолютно довіряю Русолу, але вибір Кучера та Краснікова був пов'язаний лише з тим, що вони привели з собою футболістів Металіста, а Дніпру-1 тоді дуже не вистачало гравців. 

Кучера і Краснікова ніхто не запрошував, вони прийшли самі, пообіцявши привести з собою гравців. Була повна безвихідь перед неповною безвихіддю. Начебто вони і врятували тоді Дніпро-1, але нам довелось грати за їхніми правилами", - відзначив Береза.

Нагадаємо, Кучер і Красніков вже залишили клуб. Наразі в. о. головного тренера є Валерій Городов. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 14141
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 22059
Україна, Польща та країни Балтії бойкотували конгрес Європейської конфедерації волейболу Україна, Польща та країни Балтії бойкотували конгрес Європейської конфедерації волейболу 12125
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 12178
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки 14323 1
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 23562
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 20873
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 21619 1
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 91087 4
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33368
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 39732 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 54298 2