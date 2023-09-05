Карраско перейшов в Аль-Шабаб

Яннік Карраско змінив клуб

Джерело - AlShababSaudiFС.

Аль-Шабаб оголосив про трансфер вінгера Атлетіко Янніка Карраско.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт 30-річного бельгійця з саудівським клубом розрахований на 3 сезони.

Сума трансферу складе понад 15 мільйонів євро.

Яннік грав за Атлетіко з липня 2015 року із 2-річною перервою на виступи за китайський Далянь Про. Минулого сезону він провів за мадридців 48 матчів, відзначившись 11 голами та 4 асистами.

Раніше Кроос пояснив, чому ніколи не зіграє у Саудівській Аравії.