Карраско перейшов в Аль-Шабаб

Джерело - AlShababSaudiFС.
Аль-Шабаб оголосив про трансфер вінгера Атлетіко Янніка Карраско.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт 30-річного бельгійця з саудівським клубом розрахований на 3 сезони.
Сума трансферу складе понад 15 мільйонів євро.
Яннік грав за Атлетіко з липня 2015 року із 2-річною перервою на виступи за китайський Далянь Про. Минулого сезону він провів за мадридців 48 матчів, відзначившись 11 голами та 4 асистами.
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