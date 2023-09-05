Кроос пояснив, чому ніколи не зіграє у Саудівській Аравії

33-річний півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос не планує продовжувати кар'єру у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Про це розповів сам футболіст.

"Відсутність прав людини – те, що могло б утримати мене від переходу туди. Але кожен має приймати рішення сам, як це зробив Кріштіану Роналду наприкінці своєї кар'єри. Але стає досить важко, коли гравці, які перебувають на піку своєї кар'єри та мають якості, що дозволяють їм виступати в топ-клубах Європи, наважуються туди виїхати.

Потім вони розповідають, що там грають в амбітний футбол, але вся річ у грошах. Зрештою, це рішення на користь грошей та проти футболу. І з цього моменту для футболу, який ми всі знаємо і любимо, все стало складніше", – сказав Кроос.