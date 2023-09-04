Береза: Трансфер Довбика у Жирону відбувся завдяки Русолу

Трансфер нападника Артема Довбика з Дніпра-1 у Жирону відбувся завдяки генеральному директору дніпрян Андрію Русолу.

Про це розповів почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза.

"Звичайно, завдяки Русолу. Я його можу звинувачувати в багатьох моментах, але Андрій Анатолійович - головний двигун Дніпра-1, а не Красніков, Береза чи Коломойський, як деякі придумують. Слава Богу, в нашій команді є Русол. Це один із найкращих футбольних функціонерів України з великим майбутнім. Він розумна і сильна людина. Русол - абсолютний патріот дніпровського футболу.

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З ним у нас велике майбутнє і при ньому гімн Ліги чемпіонів буде звучати на Дніпро-Арені. Що стосується Довбика, то Артем виконав свою місію у Дніпрі-1. Він ‒ патріот, великий футболіст і на 100 відсотків порядна людина. Довбик перепідписав контракт з Дніпром-1 і дав рідному клубу заробити на трансфері", - сказав Береза.