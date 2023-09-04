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Карпати вели з Дніпром-1 переговори по трансферу Бланко

Півзахисник Дніпра-1 міг перейти в Карпати
Сьогодні 21:41 187 0
Карпати вели з Дніпром-1 переговори по трансферу Бланко
#Карпати, #СК Дніпро-1, #Домінго Бланко

Джерело - Чемпіон.

Карпати хотіли придбати півзахисника Дніпра-1 Домінго Бланко.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

"Карпати робили пропозицію Дніпру-1 по Бланко. Велися переговори. З дозволу клубу Бланко їздив, знайомився з президентом, дивився базу.

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Не вдалося переконати Дніпро-1, щоб Бланко перейшов у Карпати. У нього була ще одна пропозиція - з Індепендьєнте, але поки що вона не прийнята", - повідомив Циганик.

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