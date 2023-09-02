Маліновський пояснив відхід з Марселя

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський покинув Марсель через нового головного тренера.

Про це розповів сам український футболіст.

"Я грав 6 місяців під керівництвом Тудора, який дуже на мене розраховував. Я не забивав багато, але робив те, що від мене вимагали.

Потім змінився тренер і прийшли нові гравці. Марселіно вирішив, що я маю піти та мій агент працював над тим, щоб я залишив команду", - розповів Маліновський.