Маліновський пояснив відхід з Марселя

Джерело - tribuna.com.
Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський покинув Марсель через нового головного тренера.
Про це розповів сам український футболіст.
"Я грав 6 місяців під керівництвом Тудора, який дуже на мене розраховував. Я не забивав багато, але робив те, що від мене вимагали.
Потім змінився тренер і прийшли нові гравці. Марселіно вирішив, що я маю піти та мій агент працював над тим, щоб я залишив команду", - розповів Маліновський.
Нагадаємо, Маліновський перейшов у Дженоа на правах оренди. Італійці мають право викупу українського гравця.