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Маліновський пояснив відхід з Марселя

Руслан Маліновський прокоментував перехід у Дженоа
Сьогодні 15:30 231 0
Маліновський пояснив відхід з Марселя
#Дженоа, #Руслан Маліновський, #Марсель

Джерело - tribuna.com.

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський покинув Марсель через нового головного тренера.

Про це розповів сам український футболіст.

"Я грав 6 місяців під керівництвом Тудора, який дуже на мене розраховував. Я не забивав багато, але робив те, що від мене вимагали.

Потім змінився тренер і прийшли нові гравці. Марселіно вирішив, що я маю піти та мій агент працював над тим, щоб я залишив команду", - розповів Маліновський.

Нагадаємо, Маліновський перейшов у Дженоа на правах оренди. Італійці мають право викупу українського гравця.

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