Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Марселя Руслан Маліновський на правах оренди перейшов у Дженоа.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Сьогодні Дженоа у матчі 1-го туру Серії А зіграє проти Фіорентини. Матч розпочнеться о 21.45.
Раніше повідомлялося, що Дженоа на сезон орендує Маліновського з правом викупу за 10 млн євро.
Нагадаємо, що взимку цього року Марсель купив Маліновського в Аталанти за 10 мільйонів євро. У минулому сезоні українець забив 2 голи та віддав 1 асист у 23 матчах за Марсель.