Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Марселя Руслан Маліновський на правах оренди перейшов у Дженоа.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Сьогодні Дженоа у матчі 1-го туру Серії А зіграє проти Фіорентини. Матч розпочнеться о 21.45.

Раніше повідомлялося, що Дженоа на сезон орендує Маліновського з правом викупу за 10 млн євро.

Нагадаємо, що взимку цього року Марсель купив Маліновського в Аталанти за 10 мільйонів євро. У минулому сезоні українець забив 2 голи та віддав 1 асист у 23 матчах за Марсель.