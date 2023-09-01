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Вільярреал підписав 19-річного українського нападника

Офіційне оголошення буде скоро.
Сьогодні 21:41 151 0
Вільярреал підписав 19-річного українського нападника
#Вільярреал, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Центральний нападник збірної України U-19 Микита Александров підписав контракт з Вільярреалом.

Про це повідомив журналіста Ендрю Тодос.

Вихованець київського Динамо та ексгравець Дніпра-1 з 1 липня 2022 року був без клубу, але в лютому 2023 року почав тренуватися з невідомою командою.

В активі 18-річного Микити Александрова є 2 гри за збірну України U-19. Він дебютував за команду в березні 2023 року, вийшовши на заміну на 3 хвилини проти однолітків з Люксембурга. Через тиждень йому дали 7 хвилин проти іспанців.

Раніше Жирона підтвердила перехід українського півзахисника.

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