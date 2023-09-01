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Жирона підтвердила перехід українського півзахисника

Дмитро Мельніченко перейшов до Жирони.
Сьогодні 20:23 170 0
Жирона підтвердила перехід українського півзахисника
#Жирона, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Дмитро Мельніченко став футболістом Жирони.

Про це повідомила пресслужба іспанського клубу.

За даними порталу Transfermarkt, угода розрахована до кінця сезону 2024/25.

Каталонців Мельніченко представлятиме в складі Жирони Б. Свої матчі резервна команда клубу проводить на рівні п'ятого іспанського дивізіону, новий сезон в якому стартує 10 вересня.

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Допис, поширений Girona FC Acadèmia (@gironafcacademia)

За Жирону також виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик.

Раніше повідомлялося, що Жирона має намір підписати лівого захисника Лаціо.

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