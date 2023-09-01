Жирона підтвердила перехід українського півзахисника

Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Дмитро Мельніченко став футболістом Жирони.
Про це повідомила пресслужба іспанського клубу.
За даними порталу Transfermarkt, угода розрахована до кінця сезону 2024/25.
Каталонців Мельніченко представлятиме в складі Жирони Б. Свої матчі резервна команда клубу проводить на рівні п'ятого іспанського дивізіону, новий сезон в якому стартує 10 вересня.
Переглянути цей допис в Instagram
За Жирону також виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик.
Раніше повідомлялося, що Жирона має намір підписати лівого захисника Лаціо.