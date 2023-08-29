Агробізнес - Поділля 0:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Агробізнес зіграв внічию із Поділлям у матчі 5 туру Першої ліги.
Чемпіонат України - Перша ліга
28 серпня, 05 тур
Агробізнес: Попович, Гаврушко, Бариляк, Даценко, Теплий, Заєць, Квасний, Толочко, Свистун, Волков, Кузьмин
Заміни: Хмеловський, Мінчев, Білий, Мячин, Лень, Гудзінський, тишинінов, Грицак, Тяпкін, Равлик, Зоренко
Поділля: Задерейко, Веремієнко, Сімінін, Чушенко, Болденков, Цибульник, Пріхна, Коваленко, Костенко, Боженар, Василенко.
Заміни: Петриченко, Оробець, Назарчук, Лис, Биков, Доброхотов, Войтіховський, Корешков, Савчук, Каверін