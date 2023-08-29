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Агробізнес - Поділля 0:0: огляд матчу

Огляд матчу Агробізнес - Поділля
Сьогодні 12:52 164 0
Агробізнес - Поділля 0:0: огляд матчу
#Агробізнес, #Поділля

Джерело - Чемпіон.

Агробізнес зіграв внічию із Поділлям у матчі 5 туру Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга

28 серпня, 05 тур

Агробізнес - Поділля 0:0

Агробізнес: Попович, Гаврушко, Бариляк, Даценко, Теплий, Заєць, Квасний, Толочко, Свистун, Волков, Кузьмин

Заміни: Хмеловський, Мінчев, Білий, Мячин, Лень, Гудзінський, тишинінов, Грицак, Тяпкін, Равлик, Зоренко

Поділля: Задерейко, Веремієнко, Сімінін, Чушенко, Болденков, Цибульник, Пріхна, Коваленко, Костенко, Боженар, Василенко. 

Заміни: Петриченко, Оробець, Назарчук, Лис, Биков, Доброхотов, Войтіховський, Корешков, Савчук, Каверін

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