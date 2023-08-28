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Прикарпаття знищило Хуст, ФСК Маріуполь вирвав нічию в Інгульця: результати 5 туру Першої ліги

Результати 5 туру Першої ліги
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Прикарпаття знищило Хуст, ФСК Маріуполь вирвав нічию в Інгульця: результати 5 туру Першої ліги
#Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 5 туру Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга

28 серпня, 05 тур

ФСК Маріуполь - Інгулець 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Сітало, 1:1 - 90+5 Терехов

Вікторія - Гірник-Спорт 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Шаврін

Прикарпаття - Хуст 7:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 16 Хома, 2:0 - 19 Шинкаренко, 3:0 - 55 Барчук, 4:0 - 59 Хома, 5:0 - 72 Шинкаренко, 6:0 - 75 Хома, 7:0 - 90 Рудюк 

Епіцентр - Нива Тернопіль 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 31 Ляшенко, 1:1 - 32 Гатала, 1:2 - 39 Різник, 2:2 - 67 Гірний (пен), 2:3 - 76 Галадей

Кремінь - СК Полтава 0:6 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Шмигельський, 0:2 - 47 Шмигельський, 0:3 - 52 Бужин, 0:4 - 54 Щербак, 0:5 - 63 Бужин, 0:6 - 84 Шаповалов

Агробізнес - Поділля 0:0

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