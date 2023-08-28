Прикарпаття знищило Хуст, ФСК Маріуполь вирвав нічию в Інгульця: результати 5 туру Першої ліги

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Відбулися матчі 5 туру Першої ліги.
Чемпіонат України - Перша ліга
28 серпня, 05 тур
ФСК Маріуполь - Інгулець 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 24 Сітало, 1:1 - 90+5 Терехов
Вікторія - Гірник-Спорт 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 9 Шаврін
Прикарпаття - Хуст 7:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 16 Хома, 2:0 - 19 Шинкаренко, 3:0 - 55 Барчук, 4:0 - 59 Хома, 5:0 - 72 Шинкаренко, 6:0 - 75 Хома, 7:0 - 90 Рудюк
Епіцентр - Нива Тернопіль 2:3 (1:2)
Голи: 1:0 - 31 Ляшенко, 1:1 - 32 Гатала, 1:2 - 39 Різник, 2:2 - 67 Гірний (пен), 2:3 - 76 Галадей
Кремінь - СК Полтава 0:6 (0:1)
Голи: 0:1 - 21 Шмигельський, 0:2 - 47 Шмигельський, 0:3 - 52 Бужин, 0:4 - 54 Щербак, 0:5 - 63 Бужин, 0:6 - 84 Шаповалов
Агробізнес - Поділля 0:0