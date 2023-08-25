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Лалатович: Якби ми грали вдома в Луганську на повному стадіоні, це був би інший матч

Сьогодні 10:00 228 0
Лалатович: Якби ми грали вдома в Луганську на повному стадіоні, це був би інший матч
Фото - ФК Зоря
#Ліга Європи, #Славія, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Зорі Ненад Лалатович прокоментував поразку своєї команди в першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти чеської Славії.

- Вітаю всіх українців із Днем Незалежності України. Заслужена перемога Славії. В першому таймі було кілька добрих моментів у суперника. Наш голкіпер був найкращим сьогодні. Напевно, якби сьогодні грали Русин, Бутко і Данченко, то наша команда виглядала б краще. На жаль, їх нема. Наші гравці сьогодні показали свій максимум. Напевно, не легко грати після довгої подорожі з України. Два дні добиралися автобусами та літаками й сьогодні наші гравці залишили своє серце на полі.

План був грати 5-4-1 і шукати швидкі контратаки, де є проблеми у Славії. В першій половині у нас моментів не було. У другій половині й у кінцівці мали дуже добрі моменти. Коли Славія зробила заміни та вийшов високий нападник, ми казали нашим гравцям діяти ближче до нього, але на стандартах не було кому грати проти нього. У нас був гарний момент наприкінці, Алефіренко біг в атаку й мав добру ситуацію, але не забили. Славія теж мала кілька добрих моментів, які не забила, але зі стандартів таки забили.

Славія показала дуже сильну кінцівку, граючи дуже добре цілий матч і працюючи до кінця, коли забили на 90+3. І мають добрий результат на другий матч. Де Славія мала забивати гол, там наш голкіпер допомагав, а гол забили після наших помилок, де не було 100% ситуації для Славії. Але ми вітаємо наших гравців, вони дали сьогодні свій максимум.

Зараз ми повертаємося в Україну, маємо важливий матч. В цьому сезоні в Зорі змінилось 5-6 гравців, тож ми будуємо нову команду. Якби залишились ці гравці з минулого сезону, то нові гравці мали б набагато більше шансів стати чемпіонами України й боротися за чемпіонство. І сьогоднішній матч виглядав би інакше. А зараз повертаємося в Україну і маємо дуже важливий матч із Минаєм. Фанати на стадіоні створили дуже хорошу атмосферу сьогодні. Бажаємо Славії здобути чемпіонство Чехії.

- Чи є в команди резерви, щоб показати щось у другому матчі й поборотися за Кубок УЄФА ще?

- Так, завжди є шанси у футболі. 2:0 - це такий слизький рахунок. Ми точно будемо грати агресивніше, це буде інший матч. На жаль, ми не можемо грати в Україні та знову граємо в гостях. Якби ми грали вдома в Луганську на повному стадіоні - це був би інший матч. Спробуємо дати 100% в другому матчі, вірю в нашу команду.

- Чи має шанси Русин вийти в другій грі? Чи він ще зараз у команді?

- Ми надіялись на нього і в цьому матчі, але в нього є певна невелика травма. Надіємось, що зможе зіграти в наступному матчі. Мішньов сам попросив заміну в перерві, Кирюханцев теж мав невеликі проблеми й ми його теж замінили. З цієї позиції нам і забили другий гол. Гравці, які вийшли, не були з нами на зборах і не мали нормальної підготовки. Ми боролися за себе і за український народ.

Нагадаємо, Зоря програла у Празі з рахунком 0:2, пропустивши 2 пізні голи. Матч-відповідь відбудеться 31 серпня у польському Любліні.

Володимир Крупчук, для Чемпіона

Тренер Славії: Мали забити Зорі більше, ніж два голи

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