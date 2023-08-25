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Тренер Славії: Мали забити Зорі більше, ніж два голи

Індржих Трпішовскі прокоментував перемогу над Зорею
Сьогодні 09:25 280 0
Тренер Славії: Мали забити Зорі більше, ніж два голи
#Зоря, #Славія, #Зоря Луганськ

Джерело - sport.ua.

Славія могла здобути більш переконливу перемогу над Зорею (2:0) у першому матчі плей-оф раунду кваліфікації Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер чеського клубу Індржих Трпішовскі.

"Я думаю, що гра в першому таймі була з нашого боку чудовою. На жаль, вона не увінчалася найголовнішим – голами. Результативність була дуже близька до того, що ми показували з Дніпром-1. Ми створювали великий тиск, було дуже багато небезпечних ситуацій. Були відмінні індивідуальні виступи і великий тиск на суперника з м'ячем, але, на жаль, ми не реалізували моменти, хоча їх було багато.

Йшов час і навіть після замін нам не вдавалося забити бажаний перший гол. Але, на щастя, ми забили гол із кутового і зуміли незабаром забити другий. Перемога – це хороша стартова позиція, з іншого боку, з огляду на нашу гру, ми повинні були забити більше, ніж два голи", – заявив Трпішовські.

Матч-відповідь відбудеться 31 серпня.

Актуально: Славія - Зоря 2:0: огляд матчу Ліги Європи

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