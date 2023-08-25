Лалатович: Славія заслужила перемогу у першому матчі

Славія заслужила перемогу над Зорею у першому матчі плей-оф кваліфікації до Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Ненад Лалатович.

"Стосовно гри - цю перемогу Славія заслужила. Були декілька хороших моментів для реалізації у суперника у першому таймі, але наш голкіпер, незважаючи на програш, був найкращим гравцем сьогодні. На жаль, у нас у складі не було Русина, Бутко, Данченко, а це хлопці з основи, які завжди нам допомагають. Команда виклалася на максимум своїх сил. Нелегко було грати після 2-х днів подорожі, це морально та фізично вимотує. У першій половині зустрічі у нас, на жаль, не створювалися моменти. В другій половині вони були, але ж ми їх не реалізували.

Коли Славія зробила зміну, вийшов високий нападник, то настанова для гравців була грати з ним якомога ближче. Були гарні моменти, як від Алефіренко, так і від Мічіна, хлопці намагалися завершити можливості, але не судилося. У суперника були яскраві моменти, також забили нам зі стандарту. "Славія" наприкінці поєдинку показала свою силу, вони працювали на рівні з нами на полі, але змогли на 90+ хвилині забити ще м’яч. Там, де суперник міг забивати, вони не забили, а там, де голу могло не бути - забили. Все ж таки дякуємо нашим гравцям, вони сьогодні показали свій максимум, повертаємося до України та поновлюємо тренування.

Ми змушені "будувати нову команду", адже багато гравців, після того, як в минулому сезоні ми зайняли 3-е місце, залишили розташування клубу. Наразі, у нас всі ті гравці в команді, які можуть претендувати на топ-рівень в українській Прем’єр-лізі, але ще багато роботи попереду, формуємо нову команду. Цей поєдинок міг виглядати іншим чином, але є, те що є. Повертаємося додому і готуємося до важливого для нас матчу з Минаєм", - відзначив Лалатович.