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Славія - Зоря 2:0: огляд матчу Ліги Європи

Луганці поступилися в першому матчі кваліфікації до ЛЄ
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Славія - Зоря 2:0: огляд матчу Ліги Європи
#Ліга Європи, #Славія, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Зоря зазнала поразки від Славії в межах першого матчу плей-оф кваліфікації до Ліги Європи.

Ліга Європи 2023/2024
Кваліфікація, плей-оф
Перший матч, 24 серпня

Славія - Зоря 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 81 Тіджані, 2:0 - 90+4 Масопуст

Склади команд:

Славія: Коларж, Голеш, Влчек, Масопуст, Провод (Огунгбаї, 69), Шевчик, Зафейріс, Доудера (Валлем, 88), Шранц (Юречка, 58), Хитіл (Тіджані, 68), Юрасек (ван Бурен, 58)

Запасні: Мандоус, Сиротник, Усу, Боржил, Громада, Томич, Тоула

Зоря: Турбаєвський, Снурніцин (Алефіренко, 85), Батагов, Джордан, Кирюханцев, Мишньов (Мічін, 46), Дришлюк, Яцик (Чурко, 77) – Вантух, Герреро (Бугай, 82), Антюх (Горбач, 82)

Запасні: Сапутін, Жилкін, Боль, Гулько, Хахльов, Нагнойний, Волошин

Попередження: Дришлюк 7, Герреро 44, Батагов 50, Яцик 57, Турбаєвський 62, Лалатович 90+1

Матч відповідь відбудеться 31-го серпня.

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