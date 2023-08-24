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Чеські вболівальники стоячи привітали Україну з Днем Незалежності перед матчем Славія - Зоря

А також згадали про трагічну сторінку власної історії...
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Чеські вболівальники стоячи привітали Україну з Днем Незалежності перед матчем Славія - Зоря
#Зоря, #Ліга Європи, #Славія

Джерело - Чемпіон.

Вболівальники на стадіоні у Празі перед початком першого матчу раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи між місцевою Славією та луганською Зорею стоячи привітали Україну з Днем Незалежності та промовистим перформансом пригадали річницю вторгнення СРСР до Чехословаччини 1968 року.

Фото та відео

Нагадаємо, 21 серпня 1968 року розпочалась окупація Чехословаччини військами так званого Варшавського договору (військами СРСР та країн-сателітів).

Медіафайли передав наш кореспондент Володимир Крупчук із місця події

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