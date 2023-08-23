Бланко не зіграє проти Спартака через травму

У гравця травма

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Дніпра-1 Домінго Бланко пропустить перший матч 4-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Спартака з Трнави.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Бланко отримав м'язове пошкодження тиждень тому перед матчем-відповіддю зі Славією. Окрім аргентинського хавбека за Дніпро-1 точно не зіграють Євген Волинець (наслідки струсу мозку), Максим Третьяков (розрив хрестоподібної зв'язки) та Володимир Танчик (дискваліфікація). Проте поїхав із командою Денис Мірошніченко, який перебував у лазареті.

Матч розпочнеться о 19:30.

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