Баварія узгодила трансфер голкіпера Маккабі

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер тель-авівського Маккабі Даніель Перец стане гравцем Баварії.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Ізраїльський клуб отримає 5 мільйонів євро + бонуси за 23-річного футболіста.
Медогляд запланований на кінець тижня, оскільки гравець ще має зіграти один матч (у плей-оф Ліги конференцій – прим.) за свій нинішній клуб у четвер.
Минулого сезону він зіграв 45 матчів за першу команду (25 на нуль), пропустивши 32 голи.
Раніше Інтер та Баварія досягли домовленості щодо трансферу Павара.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!