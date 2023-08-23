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Баварія узгодила трансфер голкіпера Маккабі

Баварія завершує трансфер голкіпера
Сьогодні 09:38 197 0
Баварія узгодила трансфер голкіпера Маккабі
#Баварія, #Футбольні трансфери, #Маккабі Тель-Авів

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер тель-авівського Маккабі Даніель Перец стане гравцем Баварії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Ізраїльський клуб отримає 5 мільйонів євро + бонуси за 23-річного футболіста.

Медогляд запланований на кінець тижня, оскільки гравець ще має зіграти один матч (у плей-оф Ліги конференцій – прим.) за свій нинішній клуб у четвер.

Минулого сезону він зіграв 45 матчів за першу команду (25 на нуль), пропустивши 32 голи.

Раніше Інтер та Баварія досягли домовленості щодо трансферу Павара.

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