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Інтер та Баварія досягли домовленості щодо трансферу Павара

Мюнхенці вже домовилися з міланцями про трансфер француза
Сьогодні 21:52 157 0
Інтер та Баварія досягли домовленості щодо трансферу Павара
Фото: Getty Images
#Баварія, #Інтер, #Павар

Джерело - Чемпіон.

Фланговий захисник Баварії Бенжамен Павар близький до переходу в Інтер.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Мюнхенці вже домовилися з міланцями про трансфер француза за 30 мільйонів євро + 2-3 мільйони бонусами. Також узгоджено питання особистих умов Павара.

Тепер Баварії потрібно знайти заміну для 27-річного гравця, щоб завершити його перехід в Інтер.

Повідомлялося, що Павар хоче перейти у Манчестер Юнайтед.

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