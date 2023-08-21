Інтер та Баварія досягли домовленості щодо трансферу Павара

Джерело - Чемпіон.
Фланговий захисник Баварії Бенжамен Павар близький до переходу в Інтер.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Мюнхенці вже домовилися з міланцями про трансфер француза за 30 мільйонів євро + 2-3 мільйони бонусами. Також узгоджено питання особистих умов Павара.
Тепер Баварії потрібно знайти заміну для 27-річного гравця, щоб завершити його перехід в Інтер.
Understand Inter and Bayern have now reached an agreement in principle to sign Benjamin Pavard 🚨⚫️🔵 #Inter— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023
Deal in place for €30m plus €2/3m add ons package, agreed between clubs and player side.
Crucial point remains: Bayern need his replacement to approve the move. pic.twitter.com/VqLqymmsjE
Повідомлялося, що Павар хоче перейти у Манчестер Юнайтед.
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