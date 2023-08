Інтер та Баварія досягли домовленості щодо трансферу Павара

Фланговий захисник Баварії Бенжамен Павар близький до переходу в Інтер.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Мюнхенці вже домовилися з міланцями про трансфер француза за 30 мільйонів євро + 2-3 мільйони бонусами. Також узгоджено питання особистих умов Павара.

Тепер Баварії потрібно знайти заміну для 27-річного гравця, щоб завершити його перехід в Інтер.

Understand Inter and Bayern have now reached an agreement in principle to sign Benjamin Pavard 🚨⚫️🔵 #Inter



Deal in place for €30m plus €2/3m add ons package, agreed between clubs and player side.



Crucial point remains: Bayern need his replacement to approve the move. pic.twitter.com/VqLqymmsjE