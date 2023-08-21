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Анрі очолив молодіжну збірну Франції

Контракт розрахований до 2025 року
Вчора 23:00 205 0
Анрі очолив молодіжну збірну Франції
Фото: Getty Images
#Анрі

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером молодіжної збірної Франції став Тьєррі Анрі.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

Контракт розрахований до 2025 року. Спеціаліст буде готувати команду до відбору на Євро-2025.

Крім того, він буде працювати і з олімпійською збірною Франції на Іграх 2024 року у Парижі.

Раніше Анрі відхилив пропозицію стати новим головним тренером жіночої національної команди.

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