Анрі очолив молодіжну збірну Франції

Контракт розрахований до 2025 року

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером молодіжної збірної Франції став Тьєррі Анрі.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

Контракт розрахований до 2025 року. Спеціаліст буде готувати команду до відбору на Євро-2025.

Крім того, він буде працювати і з олімпійською збірною Франції на Іграх 2024 року у Парижі.

𝗧𝗵𝗶𝗲𝗿𝗿𝘆 𝗛𝗲𝗻𝗿𝘆 has been appointed as the new France U21 manager, up until 2025✍️



The former French international will lead Les Bleuets through the upcoming qualifying campaign for the 2025 U21 Euros, as well as Olympic Games in Paris in 2024 🇫🇷 pic.twitter.com/OEzBn9JZre — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) August 21, 2023

Раніше Анрі відхилив пропозицію стати новим головним тренером жіночої національної команди.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!