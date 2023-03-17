Анрі відхилив пропозицію збірної Франції

Федерація футболу Франції перебуває в пошуках нового головного тренера жіночої збірної.

Колишній нападник збірної Франції Тьєррі Анрі відхилив пропозицію стати новим головним тренером жіночої національної команди.

Про це повідомляє Le Figaro.

Місцева федерація була зацікавлена в призначенні Анрі, однак він не виявив бажання. Серед інших кандидатів - екстренер Лілля Жослен Гурвенек, головний тренер жіночої команди ПСЖ Жерар Прешер, а також наставник збірної Саудівської Аравії Ерве Ренар.

Федерація футболу Франції ухвалить рішення найближчим часом. Влітку цього року француженки зіграють на ЧС-2023.

Нагадаємо, колишній президент УЄФА Мішель Платіні не буде очолювати Федерацію футболу Франції після відставки Ноеля Ле Гре.