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Анрі відхилив пропозицію збірної Франції

Сьогодні 21:52 129 0
Федерація футболу Франції перебуває в пошуках нового головного тренера жіночої збірної.
Анрі відхилив пропозицію збірної Франції
Фото - gettyimages
#Анрі

Джерело - tribuna.com.

Колишній нападник збірної Франції Тьєррі Анрі відхилив пропозицію стати новим головним тренером жіночої національної команди.

Про це повідомляє Le Figaro.

Місцева федерація була зацікавлена в призначенні Анрі, однак він не виявив бажання. Серед інших кандидатів - екстренер Лілля Жослен Гурвенек, головний тренер жіночої команди ПСЖ Жерар Прешер, а також наставник збірної Саудівської Аравії Ерве Ренар.

Федерація футболу Франції ухвалить рішення найближчим часом. Влітку цього року француженки зіграють на ЧС-2023.

Нагадаємо, колишній президент УЄФА Мішель Платіні не буде очолювати Федерацію футболу Франції після відставки Ноеля Ле Гре.

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