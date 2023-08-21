Головне
Шахтар та Кривбас зіграли внічию в матчі з 6 голами та 3 вилученнями
Вчора 21:11 1192
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
Сьогодні 18:12 8177
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 14:23 67800
Збірна України назвала заявку на матчі проти Англії та Італії
Сьогодні 13:38 795
Дніпро-1 веде переговори з іспанським тренером
Сьогодні 12:30 515
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України
Сьогодні 11:37 321613 3
Григорчук - найкращий тренер 4 туру УПЛ
Сьогодні 11:27 386
Музичук здобула бронзу Кубку світу
Сьогодні 08:41 896
Курченко виборола бронзу на Гран-прі у Загребі
Сьогодні 08:25 545 1
Жирона з Циганковим і Довбиком розгромила Хетафе, Барселона переграла Кадіс: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 08:08 2615
Прямі трансляції

Дніпро-1 веде перемовини з кількома молодими іспанськими тренерами

Дніпро-1 отримає нового головного тренера до матчу зі Спартаком
Сьогодні 19:37 311 0
Дніпро-1 веде перемовини з кількома молодими іспанськими тренерами
#СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 отримає нового головного тренера до матчу зі Спартаком з Трнави у кваліфікації до Ліги конференцій.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"На матч-відповідь проти Спартака буде призначено нового фахівця. Хто це буде? Зараз ведуться перемовини з кількома іспанцями, молодими іспанцями з хорошою освітою, хорошими дипломами, які, можливо, мають певні перспективи. Я думаю, що один з них, швидше за все, і очолить Дніпро-1", - сказав Циганик.

Повідомлялося, що Дніпро-1 контактує з Гонсало Гарсія-Гарсією як з потенційним новим головним тренером команди

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! 8177
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 17408
Жирона з Циганковим і Довбиком розгромила Хетафе, Барселона переграла Кадіс: результати матчів Ла-Ліги Жирона з Циганковим і Довбиком розгромила Хетафе, Барселона переграла Кадіс: результати матчів Ла-Ліги 2615
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 12916
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 67800
Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Світоліна залишилася першою ракеткою України 321613 3
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 77913
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 11056 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 108153 4
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 29650
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15717
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 16406