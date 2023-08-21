Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 отримає нового головного тренера до матчу зі Спартаком з Трнави у кваліфікації до Ліги конференцій.
Про це заявив журналіст Ігор Циганик.
"На матч-відповідь проти Спартака буде призначено нового фахівця. Хто це буде? Зараз ведуться перемовини з кількома іспанцями, молодими іспанцями з хорошою освітою, хорошими дипломами, які, можливо, мають певні перспективи. Я думаю, що один з них, швидше за все, і очолить Дніпро-1", - сказав Циганик.
Повідомлялося, що Дніпро-1 контактує з Гонсало Гарсія-Гарсією як з потенційним новим головним тренером команди
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