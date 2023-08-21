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Дніпро-1 веде переговори з іспанським тренером

Іспанський тренер може очолити СК Дніпро-1
Сьогодні 12:30 241 0
Дніпро-1 веде переговори з іспанським тренером
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 контактує з Гонсало Гарсія-Гарсією як з потенційним новим головним тренером команди.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

39-річний іспанець є одним з кандидатів після відставки Олександра Кучера.

Завадити тому, щоб він очолив український клуб, може питання безпеки, адже після завершення єврокубків Дніпро-1 у повному складі з Ужгорода повернеться у Дніпро.

Наприкінці минулого сезону Гарсія-Гарсія залишив Істру 1961, з якою фінішував п’ятим в чемпіонаті Хорватії.

Нагадаємо, головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер подав у відставку.

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