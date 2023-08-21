Дніпро-1 веде переговори з іспанським тренером

Іспанський тренер може очолити СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 контактує з Гонсало Гарсія-Гарсією як з потенційним новим головним тренером команди.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

39-річний іспанець є одним з кандидатів після відставки Олександра Кучера.

Завадити тому, щоб він очолив український клуб, може питання безпеки, адже після завершення єврокубків Дніпро-1 у повному складі з Ужгорода повернеться у Дніпро.

Наприкінці минулого сезону Гарсія-Гарсія залишив Істру 1961, з якою фінішував п’ятим в чемпіонаті Хорватії.

Нагадаємо, головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер подав у відставку.