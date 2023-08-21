Дніпро-1 веде переговори з іспанським тренером

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 контактує з Гонсало Гарсія-Гарсією як з потенційним новим головним тренером команди.
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.
39-річний іспанець є одним з кандидатів після відставки Олександра Кучера.
Завадити тому, щоб він очолив український клуб, може питання безпеки, адже після завершення єврокубків Дніпро-1 у повному складі з Ужгорода повернеться у Дніпро.
Наприкінці минулого сезону Гарсія-Гарсія залишив Істру 1961, з якою фінішував п’ятим в чемпіонаті Хорватії.
Нагадаємо, головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер подав у відставку.