Чилійський нападник Алексіс Санчес має намір повернутися до Інтера.

Про це розповів спортивний директор "нерадзуррі" Беппе Маротта.

Alexis Sánchez could return to Inter, as CEO Marotta confirms: “Correa wants to have more space and yes, Sánchez is keen on returning here”. 🔵🇨🇱



“Alexis sent us clear messages about his desire to re-join Inter, it’s true”. pic.twitter.com/uGLpt3DL9e