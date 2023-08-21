Джерело - Чемпіон.
Чилійський нападник Алексіс Санчес має намір повернутися до Інтера.
Про це розповів спортивний директор "нерадзуррі" Беппе Маротта.
"Хоакін Корреа хоче мати більше простору, і так, Санчес зацікавлений у поверненні до нас. Алексіс чітко заявив нам про бажання повернутися в Інтер, це правда", - сказав Маротта.
Alexis Sánchez could return to Inter, as CEO Marotta confirms: “Correa wants to have more space and yes, Sánchez is keen on returning here”. 🔵🇨🇱— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023
“Alexis sent us clear messages about his desire to re-join Inter, it’s true”. pic.twitter.com/uGLpt3DL9e
Чилієць перебуває у статусі вільного агента після того, як закінчився його контракт з Марселем.
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