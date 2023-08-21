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Маротта: Санчес чітко заявив нам про бажання повернутися в Інтер

Чилієць перебуває у статусі вільного агента
Сьогодні 16:59 168 0
Маротта: Санчес чітко заявив нам про бажання повернутися в Інтер
#Інтер, #Алексіс Санчес

Джерело - Чемпіон.

Чилійський нападник Алексіс Санчес має намір повернутися до Інтера.

Про це розповів спортивний директор "нерадзуррі" Беппе Маротта.

"Хоакін Корреа хоче мати більше простору, і так, Санчес зацікавлений у поверненні до нас. Алексіс чітко заявив нам про бажання повернутися в Інтер, це правда", - сказав Маротта.

Чилієць перебуває у статусі вільного агента після того, як закінчився його контракт з Марселем.

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