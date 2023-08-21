Чилійський нападник Алексіс Санчес має намір повернутися до Інтера.

Про це розповів спортивний директор "нерадзуррі" Беппе Маротта.

"Хоакін Корреа хоче мати більше простору, і так, Санчес зацікавлений у поверненні до нас. Алексіс чітко заявив нам про бажання повернутися в Інтер, це правда", - сказав Маротта.