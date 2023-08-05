Інтеру запропонували повернути Санчеса

Алексіс Санчес перебуває у пошуках нового клубу

Джерело - Чемпіон.

Інтеру запропонували підписати Алексіса Санчеса на правах вільного агента.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

У разі схвальної відповіді чилієць хоче підписати однорічний контракт на 3 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що "нерадзуррі" відкриті до такого варіанту, але лише за умови продажу Хоакіна Корреа.

Нагадаємо, Санчес покинув міланський клуб рік тому, перейшовши у Марсель, де забив 18 голів та віддав 3 результативні передачі у 44 матчах.

Раніше Інтер зробив нову пропозицію Вест Гему щодо Скамакки.