Інтеру запропонували повернути Санчеса

Джерело - Чемпіон.
Інтеру запропонували підписати Алексіса Санчеса на правах вільного агента.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
У разі схвальної відповіді чилієць хоче підписати однорічний контракт на 3 мільйони євро.
Раніше повідомлялося, що "нерадзуррі" відкриті до такого варіанту, але лише за умови продажу Хоакіна Корреа.
Нагадаємо, Санчес покинув міланський клуб рік тому, перейшовши у Марсель, де забив 18 голів та віддав 3 результативні передачі у 44 матчах.
Раніше Інтер зробив нову пропозицію Вест Гему щодо Скамакки.