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Інтеру запропонували повернути Санчеса

Алексіс Санчес перебуває у пошуках нового клубу
Сьогодні 19:26 232 0
Інтеру запропонували повернути Санчеса
Фото - Getty Images
#Інтер, #Футбольні трансфери, #Алексіс Санчес

Джерело - Чемпіон.

Інтеру запропонували підписати Алексіса Санчеса на правах вільного агента.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

У разі схвальної відповіді чилієць хоче підписати однорічний контракт на 3 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що "нерадзуррі" відкриті до такого варіанту, але лише за умови продажу Хоакіна Корреа.

Нагадаємо, Санчес покинув міланський клуб рік тому, перейшовши у Марсель, де забив 18 голів та віддав 3 результативні передачі у 44 матчах.

Раніше Інтер зробив нову пропозицію Вест Гему щодо Скамакки.

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