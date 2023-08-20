Мірча Луческу розповів про можливе підсилення Динамо

Динамо має намір підписати захисника.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу після поразки від Чорноморця (3:2).

"Ми шукаємо захисників. На цю тему в мене запланована розмова з президентом клубу. А поки що даємо можливість проявити себе молодим футболістам. Але їм треба один-два роки, щоб вийти на рівень, який притаманний київському Динамо.

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Нам не дуже пощастило в тому сенсі, що ми втратили Попова. Це дуже важливий для нас футболіст. Він вибув на два матчі. Подивимося, як він почуватиметься найближчими днями", — сказав Луческу.

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