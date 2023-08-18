Луческу відмовився від трансферів двох центрбеків

Джерело - sport.ua.
Динамо пропонували підписати двох центральних захисників.
Про це повідомляє Sport.ua.
Головний тренер Мірча Луческу відмовився від обох варіантів. Джерело не називає прізвища.
Відомо, що один з них є гравцем чемпіонату Чехії, але румунському фахівцю він не знадобився, оскільки буде ще одним шульгою в центрі оборони киян. Другий є кандидатом у збірну Колумбії, його рівень та стиль гри не влаштували Луческу.
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Наразі у Динамо є чотири центральні захисники – Максим Дячук, Олександр Сирота, Крістіан Біловар та Денис Попов.
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