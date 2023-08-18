Луческу відмовився від трансферів двох центрбеків

Динамо пропонували двох захисників

Динамо пропонували підписати двох центральних захисників.

Про це повідомляє Sport.ua.

Головний тренер Мірча Луческу відмовився від обох варіантів. Джерело не називає прізвища.

Відомо, що один з них є гравцем чемпіонату Чехії, але румунському фахівцю він не знадобився, оскільки буде ще одним шульгою в центрі оборони киян. Другий є кандидатом у збірну Колумбії, його рівень та стиль гри не влаштували Луческу.

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Наразі у Динамо є чотири центральні захисники – Максим Дячук, Олександр Сирота, Крістіан Біловар та Денис Попов.

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