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Луческу відмовився від трансферів двох центрбеків

Динамо пропонували двох захисників
Сьогодні 18:09 300 0
Луческу відмовився від трансферів двох центрбеків
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - sport.ua.

Динамо пропонували підписати двох центральних захисників.

Про це повідомляє Sport.ua.

Головний тренер Мірча Луческу відмовився від обох варіантів. Джерело не називає прізвища.

Відомо, що один з них є гравцем чемпіонату Чехії, але румунському фахівцю він не знадобився, оскільки буде ще одним шульгою в центрі оборони киян. Другий є кандидатом у збірну Колумбії, його рівень та стиль гри не влаштували Луческу.

 Актуально: Динамо - Аріс 2:1: огляд матчу

Наразі у Динамо є чотири центральні захисники – Максим Дячук, Олександр Сирота, Крістіан Біловар та Денис Попов.

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