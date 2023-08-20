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Ланс намагався підписати Санчеса на правах вільного агента

Наразі можливе повернення Санчеса в Барселону
Сьогодні 16:34 191 0
Ланс намагався підписати Санчеса на правах вільного агента
Фото: Getty Images
#Ланс, #Марсель, #ПСЖ, #Алексіс Санчес

Джерело - Чемпіон.

Ланс робив спробу підписати чилійського нападника Алексіса Санчеса.

Про це повідомляє Мохамед Тубаш-Тер.

Наразі можливе повернення Санчеса в Барселону.

Чилієць перебуває у статусі вільного агента після того, як закінчився його контракт з Марселем.

Пріоритетною ціллю для технічного директора Ланса є Юго Екітік з ПСЖ.

Раніше Інтеру запропонували повернути Санчеса.

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