Ланс намагався підписати Санчеса на правах вільного агента

Наразі можливе повернення Санчеса в Барселону

Джерело - Чемпіон.

Ланс робив спробу підписати чилійського нападника Алексіса Санчеса.

Про це повідомляє Мохамед Тубаш-Тер.

Наразі можливе повернення Санчеса в Барселону.

Чилієць перебуває у статусі вільного агента після того, як закінчився його контракт з Марселем.

Пріоритетною ціллю для технічного директора Ланса є Юго Екітік з ПСЖ.

Lens a tenté de faire Alexis Sanchez… qui pourrait débarquer du côté de Barcelone.



La priorité de Greg Thill était Ekitike.#RCLens — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 19, 2023

Раніше Інтеру запропонували повернути Санчеса.

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