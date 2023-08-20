Ланс намагався підписати Санчеса на правах вільного агента

Джерело - Чемпіон.
Ланс робив спробу підписати чилійського нападника Алексіса Санчеса.
Про це повідомляє Мохамед Тубаш-Тер.
Наразі можливе повернення Санчеса в Барселону.
Чилієць перебуває у статусі вільного агента після того, як закінчився його контракт з Марселем.
Пріоритетною ціллю для технічного директора Ланса є Юго Екітік з ПСЖ.
Lens a tenté de faire Alexis Sanchez… qui pourrait débarquer du côté de Barcelone.— Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 19, 2023
La priorité de Greg Thill était Ekitike.#RCLens
Раніше Інтеру запропонували повернути Санчеса.
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