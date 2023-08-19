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Порту за 60 млн євро продасть хавбека в Аль-Наср

Отавіо стане одноклубником Кріштіану Роналду
Вчора 23:10 193 0
#Отавіо, #Порту, #Футбольні трансфери, #Аль-Наср

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Порту Отавіо продовжить кар’єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Про це повідмоляє інсайдер Ніколо Скіра.

28-річний португалець за 60 мільйонів євро перейде в Аль-Наср, з яким підпише контракт до 2026 року. Зарплата гравця складе 15 мільйонів євро на рік.

Трансфер знаходиться на завершальній стадії.

Отавіо минулого сезону забив 7 голів та зробив 13 асистів у 44 матчах за Порту.

Відзначимо, що у складі Аль-Насра виступають такі зіркові гравці як Кріштіану Роналду, Садіо Мане і Марцело Брозович.

Нагадаємо, Порту переграв Брагу та здобув Кубок Португалії.

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