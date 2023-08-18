Реал подав у суд на Ла-Лігу

Реал незадоволений новим правилом

Реал подав скаргу на Ла-Лігу через нові правила розподілу фінансів.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

З поточного сезону Ла-Ліга розподілятиме фінанси між клубами щодо їхньої допомоги з медійною активністю. Реал - єдиний, хто голосував проти цього нововведення.

Так у матчах першого туру оператори отримали доступ до роздягалень, а гравці давали інтерв'ю одразу після матчів. Тільки "вершкові" не брали в цьому участі.

Таким чином мадридський клуб не отримає близько 13 млн євро, якщо продовжить ігнорувати правило.

Однак замість ігнорування, Реал подав до Національного суду на Ла-Лігу з вимогою призупинити нововведення.

Нагадаємо, Лунін зіграє у стартовому складі в матчі з Альмерією.