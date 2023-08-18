Реал подав у суд на Ла-Лігу

Джерело - isport.ua.
Реал подав скаргу на Ла-Лігу через нові правила розподілу фінансів.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
З поточного сезону Ла-Ліга розподілятиме фінанси між клубами щодо їхньої допомоги з медійною активністю. Реал - єдиний, хто голосував проти цього нововведення.
Так у матчах першого туру оператори отримали доступ до роздягалень, а гравці давали інтерв'ю одразу після матчів. Тільки "вершкові" не брали в цьому участі.
Таким чином мадридський клуб не отримає близько 13 млн євро, якщо продовжить ігнорувати правило.
Однак замість ігнорування, Реал подав до Національного суду на Ла-Лігу з вимогою призупинити нововведення.
Нагадаємо, Лунін зіграє у стартовому складі в матчі з Альмерією.