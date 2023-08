Лунін зіграє у стартовому складі в матчі з Альмерією

Голкіпер Реала Андрій Лунін вийде у стартовому складі на матч другого туру Ла-Ліги проти Альмерії.

Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

🚨🎙| Ancelotti: "Lunin will start tomorrow. But then we will see who [will start] in the next games. Kepa? He is adapting well.”