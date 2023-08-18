Лунін зіграє у стартовому складі в матчі з Альмерією

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Реала Андрій Лунін вийде у стартовому складі на матч другого туру Ла-Ліги проти Альмерії.
Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті.
"Лунін завтра вийде у стартовому складі. Але потім ми подивимося, хто виходитиме в старті у наступних іграх. Кепа? Він добре адаптується. Ротація Кепа/Лунін? Не знаю. Рівень Кепи дуже і дуже високий. А Луніну бракує досвіду. Вони не будуть ротуватися", - сказав Анчелотті.
🚨🎙| Ancelotti: "Lunin will start tomorrow. But then we will see who [will start] in the next games. Kepa? He is adapting well.”— Madrid Xtra (@MadridXtra) August 18, 2023
Матч Альмерія - Реал відбудеться завтра, 19 серпня.
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