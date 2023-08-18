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Лунін зіграє у стартовому складі в матчі з Альмерією

Анчелотті анонсував вихід українця в основі
Сьогодні 13:52 233 0
Лунін зіграє у стартовому складі в матчі з Альмерією
Фото: Getty Images
#Альмерія, #Андрій Лунін, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Реала Андрій Лунін вийде у стартовому складі на матч другого туру Ла-Ліги проти Альмерії.

Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Лунін завтра вийде у стартовому складі. Але потім ми подивимося, хто виходитиме в старті у наступних іграх. Кепа? Він добре адаптується. Ротація Кепа/Лунін? Не знаю. Рівень Кепи дуже і дуже високий. А Луніну бракує досвіду. Вони не будуть ротуватися", - сказав Анчелотті.

Матч Альмерія - Реал відбудеться завтра, 19 серпня.

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