Лунін зіграє у стартовому складі в матчі з Альмерією

Голкіпер Реала Андрій Лунін вийде у стартовому складі на матч другого туру Ла-Ліги проти Альмерії.

Про це розповів головний тренер мадридців Карло Анчелотті.

"Лунін завтра вийде у стартовому складі. Але потім ми подивимося, хто виходитиме в старті у наступних іграх. Кепа? Він добре адаптується. Ротація Кепа/Лунін? Не знаю. Рівень Кепи дуже і дуже високий. А Луніну бракує досвіду. Вони не будуть ротуватися", - сказав Анчелотті.