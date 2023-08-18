Брайтон та Вест Гем цікавляться героєм матчу за Суперкубок УЄФА

Джерело - Чемпіон.
Брайтон та Вест Гем цікавляться півзахисником Манчестер Сіті Коулом Палмером.
Про це повідомляє Джек Гоан.
"Містяни" не збираються відпускати 21-річного англійця в оренду та оцінюють його у понад 30 мільйонів фунтів.
Someone with that much talent has to have a future at Man City. Palmer set for talks; Guardiola says he’s going permanently or staying, no loan https://t.co/ZpU1LBQoZR— Jack Gaughan (@Jack_Gaughan) August 17, 2023
Нагадаємо, Палмер - найкращий гравець матчу за Суперкубок УЄФА.
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