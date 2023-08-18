Брайтон та Вест Гем цікавляться героєм матчу за Суперкубок УЄФА

"Містяни" не збираються відпускати 21-річного англійця в оренду

Джерело - Чемпіон.

Брайтон та Вест Гем цікавляться півзахисником Манчестер Сіті Коулом Палмером.

Про це повідомляє Джек Гоан.

"Містяни" не збираються відпускати 21-річного англійця в оренду та оцінюють його у понад 30 мільйонів фунтів.

Someone with that much talent has to have a future at Man City. Palmer set for talks; Guardiola says he’s going permanently or staying, no loan https://t.co/ZpU1LBQoZR — Jack Gaughan (@Jack_Gaughan) August 17, 2023

Нагадаємо, Палмер - найкращий гравець матчу за Суперкубок УЄФА.

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