Брайтон та Вест Гем цікавляться героєм матчу за Суперкубок УЄФА

Брайтон та Вест Гем цікавляться півзахисником Манчестер Сіті Коулом Палмером.

Про це повідомляє Джек Гоан.

"Містяни" не збираються відпускати 21-річного англійця в оренду та оцінюють його у понад 30 мільйонів фунтів.

Someone with that much talent has to have a future at Man City. Palmer set for talks; Guardiola says he’s going permanently or staying, no loan https://t.co/ZpU1LBQoZR