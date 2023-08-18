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Брайтон та Вест Гем цікавляться героєм матчу за Суперкубок УЄФА

"Містяни" не збираються відпускати 21-річного англійця в оренду
Сьогодні 10:54 223 0
Брайтон та Вест Гем цікавляться героєм матчу за Суперкубок УЄФА
Фото: Getty Images
#Брайтон, #Вест Гем, #Манчестер Сіті, #Палмер

Джерело - Чемпіон.

Брайтон та Вест Гем цікавляться півзахисником Манчестер Сіті Коулом Палмером.

Про це повідомляє Джек Гоан.

"Містяни" не збираються відпускати 21-річного англійця в оренду та оцінюють його у понад 30 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, Палмер - найкращий гравець матчу за Суперкубок УЄФА.

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