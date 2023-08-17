Манчестер Сіті здобув Суперкубок УЄФА

Манчестер Сіті – володар Суперкубку УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті обіграв Севілью у матчі за Суперкубок УЄФА.

Основний час матчу завершився з рахунком 1:1. У серії післяматчевих пенальті влучнішими були гравці

Суперкубок УЄФА

16 серпня

Манчестер Сіті - Севілья 1:1 (0:1) - після пенальті 5:4

Голи: 0:1 - 25 Ен Несірі, 1:1 - 63 Палмер

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Гвардіол, Аке — Ковачич, Родрі — Палмер (Альварес, 85), Фоден, Гріліш — Голанд.

Севілья: Буну — Навас (Монтіель, 83), Баде, Гудель, Акунья — Жордан, Ракитич — Окампос, Торрес (Хуанлу, 70), Ламела (Сусо, 90+3) — Ен-Несірі (Мір, 90+2).

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