Палмер - найкращий гравець матчу за Суперкубок УЄФА

Джерело - Чемпіон.
Коул Палмер - найкращий гравець матчу за Суперкубок між Манчестер Сіті і Севільєю.
Про це повідомляє УЄФА.
На 63-й хвилині він зрівняв рахунок, головою замкнувши навісну передачу від Родрі.
Cole Palmer MOTM in the UEFA Super Cup. He saved us big time pic.twitter.com/WbSXAEDyyb— 17 (@DxBruyneSZN) August 16, 2023
Нагадамо, Гвардіола став першим тренером, який виграв Суперкубок УЄФА з трьома клубами.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!