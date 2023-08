Палмер - найкращий гравець матчу за Суперкубок УЄФА

Коул Палмер - найкращий гравець матчу за Суперкубок між Манчестер Сіті і Севільєю.

Про це повідомляє УЄФА.

На 63-й хвилині він зрівняв рахунок, головою замкнувши навісну передачу від Родрі.

Cole Palmer MOTM in the UEFA Super Cup. He saved us big time pic.twitter.com/WbSXAEDyyb