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Палмер - найкращий гравець матчу за Суперкубок УЄФА

На 63-й хвилині він зрівняв рахунок у матчі
Сьогодні 13:56 256 0
Палмер - найкращий гравець матчу за Суперкубок УЄФА
Фото: Getty Images
#Манчестер Сіті, #Палмер, #Севілья, #Суперкубок УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Коул Палмер - найкращий гравець матчу за Суперкубок між Манчестер Сіті і Севільєю.

Про це повідомляє УЄФА.

На 63-й хвилині він зрівняв рахунок, головою замкнувши навісну передачу від Родрі.

Нагадамо, Гвардіола став першим тренером, який виграв Суперкубок УЄФА з трьома клубами.

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