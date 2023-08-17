Палмер - найкращий гравець матчу за Суперкубок УЄФА

На 63-й хвилині він зрівняв рахунок у матчі

Джерело - Чемпіон.

Коул Палмер - найкращий гравець матчу за Суперкубок між Манчестер Сіті і Севільєю.

Про це повідомляє УЄФА.

На 63-й хвилині він зрівняв рахунок, головою замкнувши навісну передачу від Родрі.

Cole Palmer MOTM in the UEFA Super Cup. He saved us big time pic.twitter.com/WbSXAEDyyb — 17 (@DxBruyneSZN) August 16, 2023

Нагадамо, Гвардіола став першим тренером, який виграв Суперкубок УЄФА з трьома клубами.

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