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Головний тренер Аріса: Ми були кращими в обох матчах

Апостолос Терзіс прокоментував виліт від Динамо з Ліги конференцій
Сьогодні 09:37 363 0
Головний тренер Аріса: Ми були кращими в обох матчах
#Аріс, #Динамо Київ

Джерело - gazzetta.gr.

Аріса був кращим за Динамо у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Про це заявив головний тренер грецького клубу Апостолос Терзіс

"Те, що сталося, є потворним і несправедливим. Ми були кращими в обох матчах. Ми створювали моменти, але удача відвернулася від нас. Втрутилися погане покриття поля і гол на 85-й хвилині, коли гра йшла туди, куди ми хотіли. Ми знали якість суперника, але мали шлях і вели гру туди, куди хотіли, створюючи моменти та контролюючи темп.

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У додатковий час ми могли забити, оскільки мали всі шанси. Ми отримали червону картку, але продовжили. На жаль, ми вилетіли по пенальті. Одна помилка не знищує зусиль, які ми доклали в обох іграх. Також хочу сказати велике дякую людям, які були з нами", - сказав Терзіс.

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