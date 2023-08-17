Динамо у серії пенальті переграло Аріс у кваліфікації Ліги конференцій

Динамо вийшло у наступний раунд кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Динамо обіграло грецький Аріс у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Основний та додатковий час матчу завершився з рахунком 2:1. У серії післяматчевих пенальті влучнішими були гравці українського клубу.

Ліга конференцій

Кваліфікація, 3-й раунд

17 серпня

Динамо - Аріс 2:1 - після пенальті 6:5

(перший матч 0:1)

Голи: 0:1 - 39 Морон, 1:1 - 45 Волошин, 2:1 - 85 Караваєв

Попередження: Сирота (105+1), Андрієвський (110) – Павичич (80), Пальма (82), Матарріта (89), Одубаджо (111)

Вилучення: Павичич (106, друга жовта картка)

Динамо: Бущан, Дубінчак, Сирота, Дячук, Тимчик (Караваєв, 72), Н.Волошин (Діалло, 82), Шапаренко (Андрієвський, 72), Сидорчук (Бражко, 72), Буяльський, Ярмоленко (Перріс, 106), Ванат (Беніто, 106).

Аріс: Хутесіатіс, Феррарі, Одубаджо, Фабіано, Монтойя, Даріда (Павичич, 75), Жан Жюль (Самора, 106), Джурасек (Рупп, 59), Пальма (Матарріта, 82), Морон (Хрістодулопулос, 83), Моберг-Карлссон (Менендес, 59).

Нагадаємо, перша гра завершилася поразкою біло-синіх - 0:1.