Луческу: Гравці Динамо бачили банери фанатів Аріса проти України та військових

Гравці Динамо після перемоги побігли святкувати в бік фанатського сектора Аріса

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Футболісти київського Динамо після останнього удару в серії пенальті матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Аріса, святкуючи, побігли в бік фанатського сектора греків.

Цей епізод прокоментував головний тренер київського клубу Мірча Луческу.

"Ви бачили, які банери вивісили грецькі уболівальники під час першого матчу? Вони були спрямовані проти України. Я не міг зупинити наших гравців. Я не підтримую цього і вибачаюся, але ви повинні розуміти наших футболістів. Тому що вони бачили банери фанатів Аріса проти України, проти військових.

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Я, звичайно, не можу погодитися з деякими жестами. Сподіваюся, такого більше не повториться у майбутньому. Я сам не очікував такого. Але реакція наших гравців стала наслідком того, як поводилися фанати Аріса", - сказав Луческу.

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