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Марсель поскаржився в УЄФА на роботу арбітрів після вильоту з Ліги чемпіонів

Головна ціль листа домогтися поваги до клубу
Сьогодні 08:31 375 0
Марсель поскаржився в УЄФА на роботу арбітрів після вильоту з Ліги чемпіонів
#Марсель, #Панатінаїкос, #УЄФА

Джерело - RMC Sport.

Марсель після матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з Панатінаїкосом надіслав в УЄФА лист зі скаргою на роботу арбітрів у цій грі.

Про це повідомляє RMC Sport.

Французи обурені діями арбітрів не тільки у другому матчі, але й у першому, де поступилися 0:1.

Марсель зазначив декілька ключових епізодів: жовта картка на першій хвилині першого матчу для Жоффре Кондогбіа, рішення рефері після перегляду ВАР у другій грі та, на думку французів, односторонні рішення судді у першій зустрічі.

Головна ціль листа домогтися поваги до клубу, а також бути почутими.

Нагадаємо, Марсель повісив цінник на Маліновського.

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