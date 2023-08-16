Марсель без Маліновського по пенальті поступився Панатінаїкос у кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Марсель програв Панатінаїкосу у межах третього попереднього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Основний та додатковий час завершився з рахунком 2:1, що за результатом двоматчевого протистояння перевело гру в серію пенальті.
У післяматчевій серії пенальті сильнішими виявилися гравці грецької команди - 3:5.
Ліга чемпіонів
Третій кваліфікаційний раунд
15 серпня
Марсель - Панатінаїкос 2:1 (2:0)
3:5 по пенальті
Голи: 1:0 - 2 Обамеянг, 2:0 - 45+1 Обамеянг, 2:1 - 90+9 Йоаннідіс (пен)
Українець Руслан Маліновський не потрапив до заявки Марселя.
Нагадаємо, Ракув із Кочергіним обіграв Аріс.
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