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Марсель без Маліновського по пенальті поступився Панатінаїкос у кваліфікації Ліги чемпіонів

Основний та додатковий час завершився з рахунком 2:1
Сьогодні 08:54 308 0
Марсель без Маліновського по пенальті поступився Панатінаїкос у кваліфікації Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Марсель, #Панатінаїкос

Джерело - Чемпіон.

Марсель програв Панатінаїкосу у межах третього попереднього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Основний та додатковий час завершився з рахунком 2:1, що за результатом двоматчевого протистояння перевело гру в серію пенальті.

У післяматчевій серії пенальті сильнішими виявилися гравці грецької команди - 3:5.

Ліга чемпіонів
Третій кваліфікаційний раунд
15 серпня

Марсель - Панатінаїкос 2:1 (2:0)
3:5 по пенальті

Голи: 1:0 - 2 Обамеянг, 2:0 - 45+1 Обамеянг, 2:1 - 90+9 Йоаннідіс (пен)

Українець Руслан Маліновський не потрапив до заявки Марселя.

Нагадаємо, Ракув із Кочергіним обіграв Аріс.

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