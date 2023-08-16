Касорла повернувся у рідний клуб

Касорла повернувся в Іспанію

Ов'єдо оголосив про повернення півзахисника Санті Касорли.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу

38-річний Касорла прийшов до "Ов'єдо" вільним агентом та підписав контракт на один сезон.

Раніше він виступав за катарський Аль-Садд, звідки пішов по закінченні сезону 2022/23, у якому зіграв 31 матч та забив 9 голів.

Касорла — вихованець системи Ов'єдо. У 2003-му році перейшов до Вільярреалу, в якому розпочав професійну кар'єру. Також пограв за Малагу та Арсенал.

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