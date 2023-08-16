Магвайр хоче принести користь Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.
Колишній капітан Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр ще сподівається принести користь своїй нинішній команді.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Англієць не зміг домовитися з Вест Гемом про умови контракту.
Магвайр має намір принести користь своїй нинішній команді.
Нагадаємо, Вест Гем хоче підписати захисника Штутгарта Константіноса Мавропаноса після зриву трансферу Гаррі Магвайра.
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