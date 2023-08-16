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Магвайр хоче принести користь Манчестер Юнайтед

Англієць не зміг домовитися з Вест Гемом
Сьогодні 16:00 165 0
Магвайр хоче принести користь Манчестер Юнайтед
Фото: Getty Images
#Вест Гем, #Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Колишній капітан Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр ще сподівається принести користь своїй нинішній команді.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Англієць не зміг домовитися з Вест Гемом про умови контракту.

Магвайр має намір принести користь своїй нинішній команді.

Нагадаємо, Вест Гем хоче підписати захисника Штутгарта Константіноса Мавропаноса після зриву трансферу Гаррі Магвайра.

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