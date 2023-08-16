Джерело - Чемпіон.
Вест Гем хоче підписати захисника Штутгарта Константіноса Мавропаноса після зриву трансферу Гаррі Магвайра.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Переговори між сторонами вже ведуться, сам 25-річний грек зацікавлений у поверненні в АПЛ.
West Ham want Kostas Mavropanos as new centre back after Harry Maguire deal collapsed. Talks on ⚒️🇬🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023
Mavropanos keen on PL return, deal being discussed as @ExWHUEmployee called. pic.twitter.com/QNHdSLlWYe
Нагадаємо, Вест Гем хоче підписати вінгера Ренна Доку.
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