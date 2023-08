Вест Гем хоче підписати захисника Штутгарта Константіноса Мавропаноса після зриву трансферу Гаррі Магвайра.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори між сторонами вже ведуться, сам 25-річний грек зацікавлений у поверненні в АПЛ.

West Ham want Kostas Mavropanos as new centre back after Harry Maguire deal collapsed. Talks on ⚒️🇬🇷



Mavropanos keen on PL return, deal being discussed as @ExWHUEmployee called. pic.twitter.com/QNHdSLlWYe