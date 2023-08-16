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Вест Гем має намір підписати захисника Штутгарта Мавропаноса

Переговори між сторонами вже ведуться
Сьогодні 15:16 150 0
Вест Гем має намір підписати захисника Штутгарта Мавропаноса
#Вест Гем, #Гаррі Магвайр, #Штутгарт

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем хоче підписати захисника Штутгарта Константіноса Мавропаноса після зриву трансферу Гаррі Магвайра.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори між сторонами вже ведуться, сам 25-річний грек зацікавлений у поверненні в АПЛ.

Нагадаємо, Вест Гем хоче підписати вінгера Ренна Доку.

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