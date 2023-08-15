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Вест Гем відмовився від трансферу Магвайра

Захисник залишиться у Манчестер Юнайтед
Сьогодні 17:42 191 0
Вест Гем відмовився від трансферу Магвайра
Фото - Getty Images
#Вест Гем, #Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр не перейде у Вест Гем.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Лондонський клуб занадто довго чекав англійця, тому вирішив вийти з переговорів, хоча умови трансферу та особистого контракту вже були узгоджені.

Через вихід МЮ до Ліги Чемпіонів Гаррі отримав суттєве збільшення зарплатні. Звісно, що такі гроші у Вест Гемі платити не спроможні, тому Гаррі попросив манкуніанців виплатити йому 7 мільйонів фунтів стерлінгів, аби той погодився на перехід до складу "молотобойців".

Тепер Вест Гем розгляне інші варіанти підсилення центру захисту, зокрема пару захисників Баєра – Джонатана Та та Оділона Коссону.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем купить капітана Саутгемптона Ворда-Проуза.

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