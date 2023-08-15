Вест Гем відмовився від трансферу Магвайра

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр не перейде у Вест Гем.
Про це повідомляє видання The Guardian.
Лондонський клуб занадто довго чекав англійця, тому вирішив вийти з переговорів, хоча умови трансферу та особистого контракту вже були узгоджені.
Через вихід МЮ до Ліги Чемпіонів Гаррі отримав суттєве збільшення зарплатні. Звісно, що такі гроші у Вест Гемі платити не спроможні, тому Гаррі попросив манкуніанців виплатити йому 7 мільйонів фунтів стерлінгів, аби той погодився на перехід до складу "молотобойців".
Тепер Вест Гем розгляне інші варіанти підсилення центру захисту, зокрема пару захисників Баєра – Джонатана Та та Оділона Коссону.
Раніше повідомлялося, що Вест Гем купить капітана Саутгемптона Ворда-Проуза.