Вест Гем відмовився від трансферу Магвайра

Захисник залишиться у Манчестер Юнайтед

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр не перейде у Вест Гем.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Лондонський клуб занадто довго чекав англійця, тому вирішив вийти з переговорів, хоча умови трансферу та особистого контракту вже були узгоджені.

Через вихід МЮ до Ліги Чемпіонів Гаррі отримав суттєве збільшення зарплатні. Звісно, що такі гроші у Вест Гемі платити не спроможні, тому Гаррі попросив манкуніанців виплатити йому 7 мільйонів фунтів стерлінгів, аби той погодився на перехід до складу "молотобойців".

Тепер Вест Гем розгляне інші варіанти підсилення центру захисту, зокрема пару захисників Баєра – Джонатана Та та Оділона Коссону.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем купить капітана Саутгемптона Ворда-Проуза.