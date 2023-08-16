Аль-Шабаб веде переговори з вінгером Атлетіка Карраско

Бельгійцю пропонується 3-річний контракт

Джерело - Чемпіон.

Аль-Шабаб веде переговори з півзахисником Атлетіко Янніком Карраско.

Про це повідомляє Саша Тавольєрі.

29-річному бельгійцю пропонується 3-річний контракт.

Найбільшою проблемою у переговорах буде досягнення угоди з самим Атлетіко.

🇸🇦👀🇧🇪 Il y a bien des discussions en cours entre #AlShabab et Yannick #Carrasco en vue d’un éventuel transfert en Arabie Saoudite.

✍🏼 Contrat de 3 ans offert.

🗣️ Rien n’est cependant encore fait ou acté mais la proposition financière est si alléchante qu’elle fait réfléchir le… pic.twitter.com/zN4bz9excb — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 15, 2023

Нагадаємо, Вілліан має намір підписати контракт з Аль-Шабабом.

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