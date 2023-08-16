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Аль-Шабаб веде переговори з вінгером Атлетіка Карраско

Бельгійцю пропонується 3-річний контракт
Сьогодні 13:36 231 0
Аль-Шабаб веде переговори з вінгером Атлетіка Карраско
#Атлетіко Мадрид, #Карраско, #Аль-Шабаб

Джерело - Чемпіон.

Аль-Шабаб веде переговори з півзахисником Атлетіко Янніком Карраско.

Про це повідомляє Саша Тавольєрі.

29-річному бельгійцю пропонується 3-річний контракт.

Найбільшою проблемою у переговорах буде досягнення угоди з самим Атлетіко.

Нагадаємо, Вілліан має намір підписати контракт з Аль-Шабабом.

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