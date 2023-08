Вілліан має намір підписати контракт з Аль-Шабабом

Вінгер Фулгема Вілліан погодив особисті умови контракту з Аль-Шабабом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Футболіст сказав клубу та головному тренеру команди Марку Сілві про свій намір залишити лондонський клуб та спробувати нову главу кар'єри в Саудівській Аравії.

Тепер між собою повинні домовитися клуби.

EXCL: Willian has agreed personal terms with Al Shabab. Contract ready with the Saudi side for Brazilian winger. ⚪️🇸🇦



Willian has already communicated to Fulham and Marco Silva his intention to leave and try new chapter in Saudi.



Up to the clubs now. pic.twitter.com/qYeajF2w6T