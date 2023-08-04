Головне
Ворскла поступилась Ділі у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 21:54 1191 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Сьогодні 09:56 288856
Здійснити мрію: 27 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном
Сьогодні 09:32 7821
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 07:56 293999 23
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Сьогодні 06:59 305515 7
Костюк - Самсонова: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Сьогодні 04:30 1066
Світоліна - Пегула: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Сьогодні 03:15 1265
Світоліна зіграє у чвертьфіналі Вашингтона проти першої сіяної турніру
Сьогодні 01:32 940
Визначився суперник Динамо у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 23:24 952
Костюк зіграє проти незручної для себе росіянки в 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open
Вчора 22:34 1826
Прямі трансляції

Вілліан має намір підписати контракт з Аль-Шабабом

Клуби мають домовитися про суму трансферу
Сьогодні 08:30 282 0
Вілліан має намір підписати контракт з Аль-Шабабом
#Вілліан, #Фулгем, #Аль-Шабаб

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Фулгема Вілліан погодив особисті умови контракту з Аль-Шабабом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Футболіст сказав клубу та головному тренеру команди Марку Сілві про свій намір залишити лондонський клуб та спробувати нову главу кар'єри в Саудівській Аравії.

Тепер між собою повинні домовитися клуби.

Нагадаємо, у липні цього року Вілліан перепідписав контракт з Фулгемом.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 293999 23
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 23104
Здійснити мрію: 27 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном Здійснити мрію: 27 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном 7821
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 288856
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 8809
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 305515 7
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 28360
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 268595
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38973 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 80412 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 116240
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 31808 3