Динамо готове заплатити 10 млн євро за бразильського центрхава

Динамо може підписати півзахисника

Динамо зацікавилося центральним півзахисником Греміу Бітело.

Про це повідомляє Bolavip.

Бразильський клуб хоче заробити на продажі 23-річного бразильця 10 мільйонів євро, а кияни готові заплатити таку суму.

Гравець одразу відхилив пропозицію Динамо, але він розуміє, що йому буде важко відмовитися, якщо клуби домовляться.

Греміу хотів би зберегти футболіста, але потребує грошей від продажу гравців.

Існує варіант, що клуби узгодять перехід зараз, але він відбудеться лише у 2024 році.

Бітело також може зіграти на позиціях правого вінгера та атакувального хавбека.

У 89 матчах за бразильську команду потенційний новачок київського клубу забив 17 голів та зробив 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Динамо Мірча Луческу покине киян у разі невиходу до групового етапу Ліги конференцій.