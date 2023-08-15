Головне
Катерина Усик: В Олександра на Батьківщині-мати відразу було витатуювано тризуб
Сьогодні 08:07 1767
Неймар - гравець Аль-Хілаля
Сьогодні 20:11 198
Епіцентр переграв Прикарпаття, Вікторія вибила Інгулець: результати матчів Кубка України
Сьогодні 19:39 596
Збірна Іспанії перемогла Швецію у півфіналі жіночого ЧС-2023
Сьогодні 13:09 482
Став відомий розклад матчів збірної України у кваліфікації Євробаскету-2025
Сьогодні 09:40 450
Луческу перебуває за крок до відставки з Динамо
Сьогодні 09:24 3618 1
Ракув Кочергіна зіграє з Арісом: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:24 594
Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Сьогодні 08:08 1431
Костюк поступилась на старті турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Вчора 22:05 911
Маліновський зацікавив ще один клуб Серії А
Вчора 21:41 998
Прямі трансляції

Динамо готове заплатити 10 млн євро за бразильського центрхава

Динамо може підписати півзахисника
Сьогодні 19:16 402 0
Динамо готове заплатити 10 млн євро за бразильського центрхава
#Греміо, #Динамо Київ, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Динамо зацікавилося центральним півзахисником Греміу Бітело.

Про це повідомляє Bolavip.

Бразильський клуб хоче заробити на продажі 23-річного бразильця 10 мільйонів євро, а кияни готові заплатити таку суму.

Гравець одразу відхилив пропозицію Динамо, але він розуміє, що йому буде важко відмовитися, якщо клуби домовляться.

Греміу хотів би зберегти футболіста, але потребує грошей від продажу гравців.

Існує варіант, що клуби узгодять перехід зараз, але він відбудеться лише у 2024 році.

Бітело також може зіграти на позиціях правого вінгера та атакувального хавбека.

У 89 матчах за бразильську команду потенційний новачок київського клубу забив 17 голів та зробив 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Динамо Мірча Луческу покине киян у разі невиходу до групового етапу Ліги конференцій.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 14263
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 36907 1
Луческу перебуває за крок до відставки з Динамо Луческу перебуває за крок до відставки з Динамо 3618 1
Стівенсон назвав основну причину відмови Ломаченка від бою Стівенсон назвав основну причину відмови Ломаченка від бою 3373 1
Мудрик жорстко відповів у коментарях фанату, з яким фотографувався на матчі Світоліної: деталі інциденту Мудрик жорстко відповів у коментарях фанату, з яким фотографувався на матчі Світоліної: деталі інциденту 14108
Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open 7113
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 29631
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14587 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 79007
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 39660
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 107994 4
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16486 6